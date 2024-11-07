رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع وزير الخارجية تنفيذ مذكرات التفاهم القضائية

2024-11-07 11:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين تنفيذ مذكرات التفاهم القضائية.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين".

وأضاف أن "رئيس المجلس بحث متابعة وزارة الخارجية تنفيذ مذكرات التفاهم القضائية العراقية التي وقعها مجلس القضاء الأعلى مع الجهات النظيرة في عدد من الدول التي زارتها الوفود".