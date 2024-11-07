الإعـدام بحــق تاجري مخدرات ضبطت بحوزتهمـــا 12 كيلو غرام من مادة الامـفيتــامين المــخـدرة

2024-11-07 11:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024)، حكما بالإعدام بحق اثنين من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "المدانين ضبطت بحوزتهما 12 كيلو غرام من مادة الامفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وتابع أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 27/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة المواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".