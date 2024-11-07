العراق بمواجهة الأردن والسعودية وكوريا الشمالية في نهائيات كأس آسيا للشباب

2024-11-07 11:25:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوضعت قرعة نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2025 في الصين، منتخبنا الشبابي ضمن المجموعة الثانية بمواجهة منتخبات الأردن والسعودية وكوريا الشمالية.وتقام النسخة الـ 42 من هذه البطولة خلال الفترة من 12 شباط إلى 1 آذار 2025، وتضم منتخب الصين المُضيف الذي تأهل تلقائياً، بالإضافة إلى 15 مُنتخباً تأهلوا إلى النهائيات من خلال التصفيات التي أختتمت الشهر الماضي.وجاء منتخب الصين في المجموعة الأولى بمواجهة كل من أستراليا وقيرغيزستان وقطر، فيما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات أوزبكستان وإيران وإندونيسيا واليمن، في حين تتكون المجموعة الرابعة من اليابان وكوريا الجنوبية وسوريا وتايلاند.



