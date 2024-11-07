اليوم.. أربع مواجهات في ختام الجولة السابعة من دوري نجوم العراق

2024-11-07 11:25:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

تقام اليوم الخميس، أربع مواجهات لحساب الجولة السابعة من دوري نجوم العراق بكرة القدم للمحترفين وتحتضنها ملاعب بغداد والبصرة وزاخو.

ويفتتح مواجهات اليوم فريقا ديالى وضيفه القادم من الجنوب فريق الميناء، في ملعب المدينة الدولي ببغداد وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، تليها مواجهة الحدود والنجف في الساعة الثانية وخمس وأربعين دقيقة على أديم ملعب الساحر أحمد راضي، بينما يستقبل ملعب الفيحاء مباراة أصحاب الأرض والجمهور فريق نفط البصرة وضيفه الكهرباء في تمام الساعة الخامسة وخمس عشرة دقيقة، وأخيراً سيكون زاخو على موعد مع جاره أربيل في تمام الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة في ملعب الأول.

وتم تأجيل مباراة نفط ميسان والقوة الجوية بسبب ارتباط الأخير بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2.