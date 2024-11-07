القاضي زيدان ووزير الخارجية يبحثان تنفيذ مذكرات التفاهم القضائية الدولية

2024-11-07 11:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024)، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، تنفيذ مذكرات التفاهم القضائية الدولية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "رئيس المجلس القاضي فائق زيدان استقبل اليوم الخميس الموافق 7 / 11 / 2024، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين".

وأضاف أن "الطرفين بحثا متابعة وزارة الخارجية تنفيذ مذكرات التفاهم القضائية العراقية التي وقعها مجلس القضاء الأعلى مع الجهات النظيرة في عدد من الدول التي زارتها الوفود".