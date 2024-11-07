العراق إلى جانب الأردن والسعودية وكوريا الشمالية بنهائيات كأس آسيا للشباب

2024-11-07 11:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ وضعت قرعة نهائيات كأس آسيا للشباب دون 20 عاماً في الصين، يوم الخميس،منتخب العراق في المجموعة B إلى جانب منتخبات الأردن والسعودية وكورياالشمالية.

ويغادروفد منتخب الشباب العراقي إلى طشقند لمواجهة نظيره الأوزبكي في العاشر من الشهر الجاريليدخل معسكراً تدريبياً يخوض خلاله مباراتين تجريبيتين.

ويواجهنظيره الأوزبكي تجريبياً في العاصمة طشقند يومي 15 و18 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري تحضيراً لنهائيات كأس آسيا في الصين شهر شباط/ فبراير من العامالمقبل.

وكشفمدرب المنتخب عماد محمد القائمة النهائية التي ضمت، كلاً من: وسام علي، وليث ساجد،ورضا محمد فرحان، وسجاد محمد نامق، وآدم طالب، ومحمد غالب، وموسى علاء، وعباسعدنان، ومسلم موسى، وحسين فاهم، وحسن عماد، وياسر وسام، وأموري فيصل، وعلي مخلد،وأمير فياض، وليث ضياء، ويوسف قاسم، وسيداد حاجي، وكرار جعفر، وأحمد جاسم، ومصطفىنواف، واريز خوشناو، وأيمن لؤي، وعلي أكبر طاهر، ومصطفى قابيل، وحيدر حمد.