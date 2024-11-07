2024-11-07 13:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الخميس، عن الإطاحة بشخص مجّد البعث ونظامه المباد عبر “تيك توك” في محافظة الأنبار.

وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "في عملية مباغتة ووفق مذكرة قضائية، نجحت مفارز جهاز الأمن الوطني في اعتقال شخص من قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار، بعد أن نشر مقطع فيديو عبر تطبيق “تيك توك” يمجد فيه حزب البعث المحظور ورئيس نظامه الأسبق، متحدياً القوانين التي تحظر الترويج لهذا الحزب المنحل".

وأضاف أن "عملية الاعتقال جرت وفق معلومات استخبارية تلقاها جهاز الأمن الوطني، أكدت تورط المتهم في نشر محتوى يمجد النظام السابق"، لافتاً إلى أن "المتهم جرى تسليمه مع المضبوطات إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون".