مستقبل العراق البحري.. كل ما تريد معرفته عن ميناء الفاو ونسب الإنجاز (فيديو)

2024-11-07 14:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نشر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني)، معلومات موجزة عن ميناء الفاو الكبير بمناسبة استلام الأرصفة الخمسة.

وشهد الميناء الذي تسلّم فيه السوداني من الشركة الكورية المنفذة للعمل، رسو باخرات تجارية للمرة الأولى في ميناء الفاو، حيث أكد السوداني من موقع العمل، ان" الأرصفة الخمسة تمثل العمود الفقري لميناء الفاو".

وأدناه جدول بنسب الإنجاز للمشاريع في الميناء:

فيما يمثل الجدول أدناه خلاصة العقود الحالية والتي هي قيد الإنجاز لغاية الـ 31 من شهر تشرين الأول لسنة 2023.









