خبير مالي: ارتفاع الدولار وقتي والاقتصاد هو من يحدد مساره

2024-11-07 14:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أكد الخبير المالي والمدير السابق في البنك المركزي العراقي، محمود داغر، يومالخميس، أن ارتفاع الدولار وقتي، وأن الجانب الاقتصادي هو الذي يحدد مساره بعيداًعن السياسة.

وقالداغر لوكالة شفق نيوز، إن "الدولار في الأسواق المحلية يتأثر بالأسواقالعالمية في حال ارتفاعه باعتبار أن الدولار هو نفسه سواء كان في الأسواق العراقيةأو البورصات العالمية. ولكن المهم هو تأثر العملة المحلية به داخل العراق".

وأضافأن "التغير الحاصل الآن في الدولار هو وقتي لا يلبث أن يعود إلى وضعه الطبيعيبعد استقرار الأمور"، مبيناً أن "الجانب الاقتصادي هو الذي يحدد قيمةالدولار أمام العملات الأخرى وليس الجانب السياسي".

وارتفعالدولار مع فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية مما أثر على انخفاض أسعار النفط عالمياً.