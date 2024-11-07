ليث حسين: نقاط الديربي مهمة وعودة الزوراء للمنافسة مسألة وقت

2024-11-07 14:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأشاد عضو الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء ليث حسين، بالفوز الذي حققه النوارس على نادي الطلبة في انطلاق الجولة السابعة من دوري نجوم العراق ، عاداً أن هذه النقاط الثلاث تعادل ست نقاط من حيث أهميتها في تعزيز موقع الزوراء في ترتيب الدوري.وقال حسين لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" اللاعبين قدموا أداءً مميزاً، وحرصوا على تحقيق الفوز بروح قتالية عالية".وأضاف حسين أن" الهيئة الإدارية المؤقتة تبذل جهوداً حثيثة لتحسين أوضاع النادي، وتسعى إلى تذليل العقبات المالية التي يواجهها اللاعبون"، لافتاً الى أن "هناك تنسيقاً مستمراً مع الجهاز الفني لتدعيم بعض المراكز التي تفتقر للاعبين ذوي كفاءة، بهدف تعزيز قوة الفريق".وشدد حسين على أن" الإدارة المؤقتة تحتاج إلى مزيد من الوقت لإعادة الفريق إلى مستواه المعتاد، وتطويره للمنافسة على الألقاب، مؤكداً أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب جهداً وصبراً من الجميع".