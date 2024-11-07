نيجيرفان بارزاني والسفير البريطاني يؤكدان على التعاون المشترك لتشكيل حكومة الإقليم

2024-11-07 14:30:06 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، والسفير البريطاني لدى العراق،يوم الخميس، على أهمية التعاون المشترك بين الأطراف السياسية لتشكيل الحكومةالمقبلة للإقليم.

وذكربيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل اليوم في أربيلالسفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن، وبحثا الانتخابات الكوردستانية وعلاقاتبريطانيا مع العراق وإقليم كوردستان والعلاقات بين أربيل وبغداد والأوضاع فيالمنطقة.

وهنأالسفير البريطاني الرئيس نيجيرفان بارزاني والشعب الكوردستاني على نجاح الانتخاباتالبرلمانية، وأشاد بنجاح سير عملية الاقتراع.

واتفقالجانبان على أهمية التعاون المشترك بين الأطراف السياسية واتخاذ الإجراءات لتشكيلالحكومة المقبلة في إقليم كوردستان.

والتأكيدعلى الرغبة المشتركة في تطوير العلاقات بين بريطانيا مع العراق وإقليم كوردستان، واحتمالاتوعواقب الوضع المضطرب في الشرق الأوسط وضرورة تجنب العراق الدخول في الصراع، كانتمحاور أخرى خلال اللقاء الذي حضره القنصل العام البريطانيلدى إقليم كوردستان.