الاستخبارات والامن تطيح بـ 9 متهمين بتجارة المخدرات وغسيل الأموال في 4 محافظات

2024-11-07 14:35:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024)، الإطاحة بـ9 متهمين بقضايا تجارة المخدرات وغسيل الأموال في اربع محافظات.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "مفارزها تمكنت خلال جهد استخباري عالي من الإطاحة بثمانية تجار ومروجين للمواد المخدرة واخر بغسيل الأموال وذلك من خلال تواجدهم في محافظات (بغداد، كربلاء المقدسة، بابل والمثنى)"،

واضافت ان "المتهمين صادره بحقهم مذكرات قبض وفق احكام المواد 28 مخدرات"، مؤكدة انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتسليمهم إلى الجهات المختصة اصوليا".