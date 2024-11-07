طالبة تحاول انهاء حياتها بطريقة مروعة في الشعب

2024-11-07 14:35:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024)، بإنقاذ فتاة حاولت الانتحار بطريقة مروعة في منطقة الشعب شمال شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "فتاة تولد 2010 وهي طالبة في الصف الثاني متوسط، أقدمت على رمي نفسها من اعلى سطح مدرستها ضمن حي الجزائر في منطقة الشعب بالعاصمة بدافع الانتحار لأسباب غير معلومة".

وأضاف ان "قوة امنية وصلت إلى مكان الحادث وتم نقلها برفقة مديرة المدرسة الى المستشفى"، مؤكدا أنه "تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".