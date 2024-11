السوداني يطلع على المشاريع الأساسية في ميناء الفاو الكبير ونسب إنجازها

2024-11-07 15:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أجرى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، جولة ميدانية للاطلاع على المشاريع الأساسية في ميناء الفاو الكبير ونسب إنجازها. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى جولة بحرية اطلع خلالها على المشاريع الأساسية في ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة، رافقه …

