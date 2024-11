2024-11-07 15:55:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد تنشر (المدى) أسعار بيع الذهب في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024). وسجل سعر أونصة الذهب 2663$، بينما سجل سعر الليرة عیار 21 بـ 575 الف دينار عراقي، وسجلت أسعار البيع للمعدن الأصفر وفق التالي: مثقال عیار 21 بـــ 575 الف دینار مثقال عیار 18 بـــ 493 الف دینار مثقال […]

The post أسعار المعدن الأصفر تنخفض في الأسواق المحلية appeared first on جريدة المدى.