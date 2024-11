الموانئ تكشف بالأرقام نسب الإنجاز في مشاريع ميناء الفاو الكبير

2024-11-07 15:55:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادكشف مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، اليوم الخميس، بالأرقام نسب الإنجاز في مشاريع ميناء الفاو الكبير. مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي أثناء مراسم تسلّم الأرصفة الخمسة لميناء الفاو الكبير: إن "مشروع ميناء الفاو ماضٍ بقوة وإرادة الشعب وتحدي الصعاب". وأضاف أن "اليوم سنحتفل بتسلم الوثيقة الرسمية الخاصة بتسلم الأرصفة […]

