ساريلا: فنلندا ساهمت بتطوير البنى التحتية في العراق

2024-11-07 17:20:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - فاطمة رحمةأكدت السفيرة الفنلندية في بغداد انو ساريلا، اليوم الخميس، أن شركات بلادها ساهمت بتطوير البنى التحتية في العراق.وقالت ساريلا لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تاريخ العلاقات العراقية الفنلندية يعود إلى سبعينيات وثمانينيات القرن المنصرم حيث ساهمت فنلندا في إنشاء الكثير من البنى التحتية في العراق".وأضافت، أن "الشركات الفنلندية كانت رائدة في دعم ملف العمران بالعراق".وعن مشاركة النساء في العمل السياسي والخاص أوضحت ساريلا، أن "انخراط النساء العراقيات بالأعمال والسياسة إنه لمن دواعي الفخر والسرور بدور المرأة العراقية البناء في بناء وطنها، داعية إلى انخراط النساء أكثر في الأعمال".