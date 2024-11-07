محافظ صلاح الدين يعلن إطلاق حملة لرفع التجاوزات عن المواقع الأثرية

2024-11-07 17:20:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - إيفان ناصرأعلن محافظ صلاح الدين بدر محمود الفحل، اليوم الخميس، إطلاق حملة لرفع التجاوزات عن المواقع الأثرية في المحافظة.وقال الفحل في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)- خلال مشاركته في ورشة عمل إعادة تقييم حدود موقع سامراء للتراث العالمي التي أقيمت في مدينة أربيل: إن "هذه هذه الورشة تأتي لتحقيق التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة، وهدفت التوصيات لرفع المستوى الخدمي والعمراني للمدينة، من خلال وضع خطة لإدارة مشتركة للمواقع الأثرية بين المحافظة وهيئة الآثار واليونسكو، وإدراج مشروع مسوحات وتنقيبات لتأهيل المواقع الأثرية داخل المنطقة العازلة ضمن الحدود الإدارية لقضاء سامراء، ومنح الموافقات الأولية لأي مشروع ضمن تلك الحدود من قبل هيئة الآثار وإعادة تأهيل وتطوير متحف سامراء".وأضاف، أن "ملف حماية الآثار يحظى باهتمامنا، وهنالك حملة حالية انطلقت بمشاركة شرطة صلاح الدين والقائممقامية، والبلدية لإزالة كل التجاوزات".وعن ملف تأهيل وصيانة جامع الملوية التقت (واع) بعلي عبيد شلغم مدير هيئة الآثار في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "أعمال الصيانة تجري بشكل جيد وحسب الخطة الموضوعة من قبل الهيئة وهي أعمال تخصصية، وتأخير الأعمال سببها الحاجة لصيانة وتأهيل الأحجار بالكامل".