2024-11-07 17:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الخميس، (7 تشرين الثاني 2024)، موقف النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق ريال مدريد الإسباني من التواجد في قائمة الديوك خلال توقف الشهر الدولي الحالي.

ويستعد ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، لإعلان القائمة النهائية لمنتخب الديوك للتوقف الدولي الحالي لمواجهتي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويلتقي منتخب فرنسا ضد إيطاليا يوم الأحد 17 نوفمبر تشرين الثاني، ضمن منافسات مسابقة دوري الأمم الأوروبية في تمام الساعة العاشرة إلاربع مساء بتوقيت القاهرة.

وقالت صحيفة Le Parisien الفرنسية، أن كيليان مبابي لن يلعب مع منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي المقبل ولن يتواجد في قائمة الديوك.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، إن غياب مبابي في التوقف السابق أثار جدل كبير في فرنسا حيث كان من المفترض أن يتعافى من الإصابة مع ريال مدريد في فخذه الأيسر، ولكن قد شارك أساسيًا في الدوري قبل يومين من بداية معسكر البلوز ضد فياريال بالدوري الإسباني.



