الكروي يكشف عن تحرك فوري لاحتواء "سرطان النخيل" في ديالى

2024-11-07 17:45:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

كشف رئيس مجلس ديالى عمر الكروي، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024)، عن تحرك فوري لاحتواء ما اسماه سرطان النخيل في المحافظة.

وقال الكروي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "مجلس ديالى يتابع عن كثب ملف انتشار افة السوسة الحمراء في بعض المقاطعات الزراعية في المحافظة والتي تصيب بشكل مباشر بساتين النخيل وتؤدي الى هلاك جزء كبير من الأشجار وبالتالي تشكل مصدر قلق حقيقي للمزارعين".

وأضاف انه "اجرى سلسلة لقاءات مع الزراعة وبقية الجهات ذات العلاقة وتم تحديد مسارات التحرك الفعلي من اجل احتواء السوسة الحمراء من خلال برامج وقائية يجري المباشرة بها مع الانفتاح على وزارة الزراعة من اجل بدء مكافحة وفق الشروط المعتمدة".

وأشار الى "وجود تواصل شبه يومي مع الزراعة من اجل تقييم معدل الإصابات والإجراءات الموضوعة من اجل منع انتقالها الى بقية المناطق".

وكان رئيس مجلس محافظة ديالى أعلن، الأربعاء (2 تشرين الأول 2024)، عن تشكيل خلية أزمة لمواجهة انتشار سوسة النخيل الحمراء، التي تُعرف بـ"سرطان النخيل".

وأوضح الكروي لـ"بغداد اليوم"، أنه "عقد اجتماعاً مع الدوائر المختصة لمتابعة ملف انتشار هذه سوسة النخيل الحمراء في مناطق عدة من المقاطعات الزراعية، خاصة الشمالية والشرقية منها"، مشيراً الى أن "هذه الآفة تمثل تهديداً خطيراً لمساحات واسعة من بساتين النخيل، التي تعد قطاعاً اقتصادياً كبيراً وأحد أبرز مصادر رزق لآلاف الأسر".

وأكد أن "مجلس ديالى قرر تشكيل خلية أزمة تتولى عدة محاور، أبرزها توعية المزارعين وتوفير الوسائل اللازمة للحد من انتشار هذه الآفة، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الزراعة لتطبيق برامج مكافحة على نطاق أوسع"، لافتاً الى أن "المجلس يدرك خطورة هذه الآفة، ولذلك سيتم الإعلان عن عدة إجراءات في القريب العاجل".

يُذكر أن سوسة النخيل الحمراء تعد من الآفات الفتاكة التي تؤدي إلى هلاك أشجار النخيل، وقد ازداد معدل انتشارها في بساتين المحافظة في الأشهر الماضية بمعدلات عالية ومثيرة للقلق.