المرور العامة تعلن طباعة جميع لوحات تسجيل المركبات الخصوصي

2024-11-07 17:45:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، (7 تشرين الثاني 2024)، عن طباعة جميع لوحات تسجيل المركبات الخصوصي.

وذكر بيان لمديرية المرور، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبعد أن تم طباعة كافة لوحات تسجيل المركبات الخصوصي، وجه مدير المرور العام، دوام كافة مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات يوم السبت لأستقبال المواطنين لغرض تثبيت لوحات تسجيل المركبات (الخصوصي)".

ودعا مدير المرور "المواطنين المنجزة معاملات تسجيل مركباتهم (الخصوصي) الى مراجعة مجمعات التسجيل يوم السبت المقبل لغرض استلام وتثبيت لوحات مركباتهم".



