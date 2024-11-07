مقتل فتاة على يد والدها وإصابة شرطي إثر مشاجرة في كركوك

2024-11-07 17:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في كركوك، يوم الخميس، بأن فتاةلقيت مصرعها بطلقات نارية على يد والدها، فيما أصيب شرطي لمنعه سيارة من التزودبالوقود جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "فتاة تبلغ منالعمر 12 عاما قتلت على يد والدها وسط منزلهما الواقع في حي الواسطي جنوبيالمحافظة".

وأضاف المصدر أن "دائرة الطب العدلي تقلت جثة الفتاة،وكانت قد أصيبت بطلقات في الصدر والراس وتم إجراء الفحوصات الخاصة بالجثة تمهيدالتسليمها إلى ذويها".

وتابع أن "المعلومات المتوفرة عنها حسب بلاغ الشرطة،هو أن الفتاة كانت قد اختفت منذ يومين واليوم عادت الى منزلها وعند عودتها قاموالدها بإطلاق النار عليها، والفرار إلى جهة مجهولة"، مؤكداً أن "تحقيقاأولياً فتح في الحادثة من قبل الشرطة لمعرفة تفاصيل واسباب القتل".

في حادث آخر، أخبر المصدر الوكالة، بأن "شرطياً فيمديرية الطاقة، أصيب في مشاجرة أشخاصيستقلون سيارة ويدعّون بانهم ينتمون إلى جهة امنية وكان يريدون الدخول للتزودبالبنزين، وعند منع قوة من حماية محطة (عقبة بن نافع) الحكومية الواقعة في حيالواسطي، تسبب ذلك بمشاجرة التي نتج عنها إصابة الشرطي".