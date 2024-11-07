إقليم كوردستان.. كارثة صحية ترفع إصابات شارزور إلى 1400 شخص

2024-11-07 17:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت مستشفى "رؤوف بك" في منطقة شارزور في حلبجة بإقليم كوردستان، اليوم الخميس، أن تلوث مياه الشرب أدى إلى إصابة نحو 1400 شخص بحالات إسهال حادة في ثلاث مناطق مختلفة نتيجة تسربات في أنابيب نقل المياه.

وأوضحت الدكتورة سارة عمر مديرة المستشفى، لـوكالة شفق نيوز، أن المياه الملوثة اختلطت بمياه الشرب نتيجة ثقوب في الأنابيب، مما تسبب بانتشار واسع للإصابات.

وقالت عمر إن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة في المستشفيات المحلية، مشيرة إلى أن الوضع الحالي تحت السيطرة بفضل الاستجابة السريعة من الفرق الطبية. وأضافت، أنه "رغم أن الحالات الحالية تحت المراقبة، من المتوقع ظهور المزيد من الإصابات، بسبب استمرار مشكلة تلوث المياه وصعوبة احتوائها بسرعة".

وفي هذا السياق، توجهت لجان مختصة من مديرية صحة السليمانية إلى المواقع المتضررة لمتابعة المشكلة والوقوف على تطوراتها، في خطوة تهدف إلى معالجة الأضرار الناجمة عن التسربات. وتشير الإحصاءات الأولية إلى أن 91% من حالات الإسهال والقيء التي تم تسجيلها مؤخرًا تعود إلى تلوث المياه، ما يعكس خطورة الوضع والحاجة الملحة إلى إيجاد حل دائم للمشكلة.

وتعتبر هذه الحادثة جزءاً من التحديات التي تواجهها البنية التحتية لشبكات المياه في المنطقة، مما يضع المزيد من المسؤولية على الجهات المعنية لإصلاح الأضرار وضمان سلامة مصادر المياه المستخدمة للشرب.