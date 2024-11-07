بيوتي.. وجهة الجمال الأكثر جاذبية تفتح أبوابها في بغداد

2024-11-07 19:11:32 - المصدر: متجر بيوتي

يفتح متجر "بيوتي" -وجهة الجمال الجديدة- أبوابه في قلب العاصمة بغداد، مستهدفًا تقديم مفهوم عصري للجمال لم يسبق له مثيل في المدينة، حيث سيُقدم أفضل العلامات التجارية العالمية والمتخصصة وتلك الرائجة على منصة التواصل الاجتماعي "#تيك_توك".

سيُقدم متجر "بيوتي" متعدد العلامات التجارية مجموعة متنوعة من العلامات التجارية بأسعار مختلفة للرجال والنساء، والتي تشمل منتجات العناية بالبشرة، والعناية بالجسم، والعناية بالشعر، ومستحضرات التجميل، والعطور، والعطور الفاخرة، إضافةً إلى أدوات التجميل الكهربائية، والعديد من المنتجات الأخرى.

يُمكن للمتسوقين الاستمتاع بأكثر من 50 علامة تجارية واردة من جميع أنحاء العالم، بما يشمل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وكوريا واليابان والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من العلامات التجارية الشهيرة، مثل أوغستينوس بدر وروديال وتاتشا وأولابليكس وكيفين مورفي وآر إم إس بيوتي وأنستازيا بيفرلي هيلز وساشا جوان وكيه 18 وهدى بيوتي وخيالي ونوفيس وكوزريكس وميشا وسليب ولايم كرايم وابيو، وغيرها المزيد.

طُور مفهوم "بيوتي" رأفت محمود شاوي، اللاعب السابق للمنتخب الوطني العراقي للكاراتيه، وزوجته ناتاشا هاثرال، خبيرة التجميل التي تتمتع بخبرة تزيد على 20 عامًا في هذا المجال، وكلاهما ملتزم بدعم نمو العراق وتنميتها، وهناك أيضًا خطط لافتتاح المزيد من متاجر "بيوتي" في مدن مختلفة في أنحاء العراق في العام المقبل.

سيفتح متجر "بيوتي" أبوابه في 7 نوفمبر في قلب منطقة المنصور في بغداد.