Bitget تطلق مسابقة أفكار للنساء في DevCon 24 بتمويل يصل إلى 100 ألف دولار

2024-11-07 19:18:27 - المصدر: Bitget

Bitget تطلق مسابقة تقديم الأفكار الموجهة للنساء خلال مؤتمر DevCon 24 مع إمكانية الوصول إلى فرص تمويل تصل إلى 100 ألف دولار

تم إنشاء برنامج "Pitch n Slay" بالشراكة مع منظمات مثل World of Women وWomen in Web3 وBitget Wallet، بهدف توفير مسار لرائدات الأعمال يمكنهن من الحصول على رأس المال اللازم لتوسيع نطاق مشاريعهن إضافة لإرشادهن ومنحهن الخبرة. هذا وتسلط الشراكات الإضافية مع Foresight Ventures وMorph الضوء على تركيز Bitget على توحيد الموارد والتوجيه من القادة داخل نظام البلوكتشين.

وطوال البرنامج، سيخضع المشاركون الذين وقع عليهم الاختيار لرحلة إرشاد وتطوير صارمة. وبعد جولة أولية من تقديم العروض، سيحصل المتأهلون للنهائيات على دعم في وضع استراتيجيات السوق، وفي التوسع، واستخدام التكنولوجيا، بقيادة خبراء الصناعة مثل جراسي تشين، الرئيس التنفيذي لشركة Bitget، وتايا إيه، الرئيس التنفيذي لشركة World of Women، ومين شيو، الشريك في مؤسسة Foresight Ventures، وتيس هاو، مؤسس مؤسسة Tess Ventures، وغيرهم من قادة قطاع Web3 البارزين. سيتم استضافة برنامج "Pitch n Slay" في 15 نوفمبر في بانكوك بتايلاند، حيث سيقدم المتأهلون للنهائيات في البرنامج مشاريعهم المتميزة إلى لجنة من المستثمرين والحكام. ومن بين الشركات الناشئة التي تديرها النساء والمُدرجة في القائمة النهائية، ستحصل الشركات الفائزة الثلاثة الأوائل على منح لمواصلة رحلة مشاريعها الناشئة. وستحصل الفائزة الأولى على مبلغ 5000 دولار، وستحصل الفائزة الثانية على 3000 دولار بينما ستحصل الفائزة الثالثة على 2000 دولار لاحقًا. وسوف تتأهل الشركات الثلاث لتقديم المزيد من العروض إلى مؤسسة Foresight Ventures، وإذا تمت الصفقة، يمكن لكل منها الحصول على تمويل يصل إلى 100 ألف دولار في مرحلة ما قبل التمويل التأسيسي.

إن التركيز المستمر لشركة Bitget على دعم النساء في قطاع تكنولوجيا Web3 هو جزء من استراتيجيتها لإنشاء مسارات يمكن الوصول إليها للتمويل والنمو لرائدات الأعمال بقيادة الرئيس التنفيذي للشركة، جراسي تشين، التي صرحت أن شركة "Bitget هي منظمة شاملة للجنسين بكل فخر، حيث تشغل النساء أكثر من 45٪ من الأدوار الإدارية لدينا. ومن خلال برنامج Blockchain4Her، يشرفنا أن ندعم النساء المؤسسات حيث نقدم لهن فرصة اكتساب الخبرة والحصول على الإرشاد والتوجيه إضافة إلى تمويل مشاريعهن. وفي هذا الشأن أضافت تشين، "سنواصل توسيع هذه المنصة، وإنشاء مسارات للنمو وتعزيز الشركات الناشئة التي تقودها النساء في Web3".

وتعمل مبادرة Pitch n' Slay بشكل مباشر على معالجة عدم تمثيل رائدات الأعمال في مجال البلوكتشين بما يكفي، فتقوم بتوفير الدعم المالي والمهني لهن بما يساهم في نجاحهن في ظل المنافسة الشديدة.

تم فتح باب التقديم للشركات الناشئة المؤهلة التي تقودها النساء.