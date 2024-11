2024-11-07 20:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

البصرة/ عراق اوبزيرفر مع تسلم الأرصفة الخمسة لميناء الفاو من الشركة الكورية المنفذة، دخل العراق عهد الدولة التي تعتمد موانئها المطلة على الخليج رسمياً في استقبال السفن الضخمة. حدث أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي رعى مراسم التسلم اليوم للمشروع الذي وصفته الحكومة بـ “مشروع الشعب”، أكد، أنه “يكتسب أهمية كبيرة لارتباطه بمشروع طريق …

The post العراق يدخل مرحلة اقتصادية جديدة.. السفن “الضخمة” ترسو بالميناء “الكبير” first appeared on Observer Iraq.