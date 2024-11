2024-11-07 20:15:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى نفت كتائب حزب الله العراقية، اليوم الخميس، استخدام الاراضي العراقية من قبل إيران للرد "المرتقب" على اسرائيل. وذكرت الكتائب في بيان تلقته (المدى)؛ أن "الأصل الواضح في هذه الحرب الدائرة بين محوري الخير والشر، هو إن الرد فيها على أي اعتداء صهيوني ضد أي جبهة من جبهات المواجهة يكون مباشرا منها، لا عبر […]

