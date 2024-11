2024-11-07 20:15:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىشهد العراق انقساماً في المواقف المُعلنة تجاه فوز الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، والذي يُواجه قضائياً في العراق سلسلة من الدعاوى المرتبطة بمسؤوليته عن عملية اغتيال قائد "فيلق القدس" السابق قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس مطلع كانون الثاني 2020، وسط توقعات بعدم وجود تغيير في ولايته الجديدة تجاه العراق.على […]

