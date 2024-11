2024-11-07 20:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر حدد محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، الفئات التي تذهب لشراء الدولار من السوق السوداء. وقال العلاق، في حديث لوسائل اعلام محلية، تابعته “عراق اوبزيرفر”، إن “عدداً من التجار لازال لأسباب خاصة به لا يأتي باستخدام الطريق الأصولي وتحويل ما يحتاجه بالسعر الرسمي، لكن نسبة هؤلاء تقل بمرور الزمن”. وأضاف، ” …

The post محافظ البنك المركزي يُحدد.. من يذهب لشراء الدولار من “السوق السوداء”؟ first appeared on Observer Iraq.