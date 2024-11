نفط البصرة يعود لسكة الإنتصارات ويحرم الكهرباء من صدارة دوري النجوم

2024-11-07 20:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

البصرة/ متابعة عراق اوبزيرفر فاز ‏فريق نفط البصرة على ضيفه فريق الكهرباء بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة السابعة لدور نجوم العراقي لكرة القدم. وجرت المباراة على ملعب الفيحاء في محافظة البصرة عند الساعة الخامسة والربع من مساء اليوم الخميس. ‏وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق نفط البصرة بهدف واحد دون مقابل للكهرباء، جاء عند الدقيقة 38 …

