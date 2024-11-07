نفط البصرة يعود لسكة الإنتصارات ويحرم الكهرباء من صدارة دوري النجوم
2024-11-07 20:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر
البصرة/ متابعة عراق اوبزيرفر فاز فريق نفط البصرة على ضيفه فريق الكهرباء بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة السابعة لدور نجوم العراقي لكرة القدم. وجرت المباراة على ملعب الفيحاء في محافظة البصرة عند الساعة الخامسة والربع من مساء اليوم الخميس. وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق نفط البصرة بهدف واحد دون مقابل للكهرباء، جاء عند الدقيقة 38 …
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