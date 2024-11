2024-11-07 20:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر غاب اسم النجم كيليان مبابي عن تشكيلة منتخب فرنسا لكرة القدم التي ستواجه “إسرائيل” وإيطاليا في 14 و17 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بحسب ما أعلن المدرب ديدييه ديشان الخميس. وهذه النافذة الثانية تواليا يغيب فيها مهاجم ريال مدريد الإسباني، بعد الأخيرة أمام “اسرائيل” وبلجيكا. ويعود إلى …

The post قرار صادم.. معاناة مبابي تنتقل للمنتخب الفرنسي first appeared on Observer Iraq.