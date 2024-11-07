مرصد سوري: الدفاعات الجوية أسقطت مسيرة عراقية في ريف دمشق

2024-11-07 20:27:04 - المصدر: ايشان

زعم المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن الدفاعات الجوية التابعة للجيش، أسقطت قبل يومين طائرة مسيرة تابعة لفصائل المقاومة العراقية، في ريف دمشق الغربي. وتقول مصادر مطلعة، إن “شعبة المخابرات العسكرية وعلى إثر الحادثة اعتقلت عنصرين من كتيبة الإشارة التابعة لفيلق عسكري في ريف دمشق الغربي، كما أجرت تفتيشاً لهواتف عدد كبير من العناصر […]

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