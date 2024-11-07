2024-11-07 20:27:04 - المصدر: ايشان

توعد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي، اليوم الخميس، بأن العالم سيرى هزيمة الكيان الصهيوني على يد حزب الله. وقال خامنئي، إن “الأمين العام الراحل لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار، وباقي شهداء المقاومة منحوا الإسلام وجبهة المقاومة العزة والقوة المضاعفة”. وأكد أن “حزب الله قوي ويواصل […]

ظهرت المقالة المرشد الإيراني: سيرى العالم بوضوح هزيمة الكيان على يد الحزب أولاً على ايشان.



