زيدان والمندلاوي يبحثان التعاون بين السلطتين القضائية والتشريعية

2024-11-07 20:45:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان والنائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الخميس، التعاون بين السلطتين القضائية والتشريعية.وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل، اليوم الخميس، النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ورئيس كتلة دولة القانون في مجلس النواب ياسر المالكي".وأضاف، أنه "تم بحث التعاون بين السلطتين القضائية والتشريعية في إقرار القوانين الخاصة بعمل القضاء".