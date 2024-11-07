حمادي: انعقاد مؤتمر الإعلام العربي في بغداد يحظى بدعم من أعلى المستويات

2024-11-07 22:05:02 - المصدر: واع

تونس - واععقد، اليوم الخميس، في تونس الاجتماع التمهيدي الخاص بالتهيئة لمؤتمر الإعلام العربي الذي سيعقد في شهر نيسان المقبل ببغداد، فيما أكد رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي أن هناك دعما كاملا لعقد المؤتمر من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.وعقد الاجتماع في مبنى اتحاد إذاعات الدول العربية في تونس، حيث مثل الوفد العراقي رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي وعضو مجلس الأمناء آلان عبد الله ورئيس تحرير صحيفة الصباح أحمد عبد الحسين بحضور القائم بأعمال السفارة العراقية في تونس عبد الحكيم القصاب.وأكد رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي خلال الاجتماع، أن "العراق جزء من الاتحاد، وسيكون الجزء الناجح والداعم له بكل المحافل"، لافتاً إلى، أن "عقد مؤتمر الإعلام العربي المقبل في بغداد يحظى بدعم كبير على أعلى المستويات من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".وذكر، أنه "تم الاتفاق على عقد المؤتمر في نيسان المقبل وتمت مناقشة التفاصيل الخاصة به".فيما رحب مدير عام اتحادات الدول العربية عبد الرحيم سليمان بالوفد العراقي وعبر عن امتنانه للعراق لاستضافة مؤتمر الإعلام العربي المقبل، مؤكداً ثقته بنجاح المؤتمر؛ كونه يعقد لأول مرة خارج تونس وتم اختيار العراق؛ بسبب دعمه الدائم للاتحاد وقدرة البلد على عقد مثل هذه المؤتمرات.