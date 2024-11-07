الفرطوسي يؤكد نجاح إرساء 3 بواخر كبيرة في الأرصفة الخمسة لميناء الفاو

2024-11-07 22:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مدير الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، اليوم الخميس، إرساء 3 بواخر كبيرة في الأرصفة الخمسة بميناء الفاو التي تم استلامها اليوم، وفيما حدد بقية المشاريع في الميناء وموعد إكمالها، أشار إلى أن مشروع الطريق الرابط بين مدخل الميناء والطريق الدولي السريع سينتهي في أيار المقبل، مبينا أنه يمثل المقطع رقم (1) في مشروع طريق التنمية.وقال الفرطوسي للعراقية الإخبارية- وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع ميناء الفاو يتكون من 5 مشاريع ببناها التحتية والمشروع الرمز فيه هو الأرصفة الخمسة الذي تم تسليمها اليوم برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".وأضاف، أنه "تم اليوم إرساء 3 بواخر كبيرة على هذه الأرصفة لنثبت للعالم جدية العراق في إكمال مشروع ميناء الفاو".وأوضح، أن "المشاريع الخمسة في ميناء الفاو يكمل الواحد منها الآخر، وتتمثل بمشروع الأرصفة الخمسة والذي سيتبعه مشروع ساحة الحاويات ومن ثم الطريق الرئيس ورابعاً النفق المغمور وخامساً القناة الملاحية وستكتمل جميعها في نهاية العام 2025".وبين، أن "أحد المشاريع هو مشروع الطريق الرابط بين مدخل ميناء الفاو وصولاً إلى الطريق السريع الدولي ويمتد من مدخل الميناء مروراً بأسفل قناة خور الزبير من خلال النفق المغمور وصولاً إلى الطريق السريع رقم واحد في مدينة سفوان وعبر مجسرين ووصل إلى نسبة إنجاز تبلغ 92% وسيكتمل في شهر أيار المقبل، ووصلت نسبة إكمال مجسراته 98% وسيكتمل المشروع بالكامل في أيار المقبل".ولفت إلى، أن "هذا الطريق سيمثل المقطع رقم واحد في مشروع طريق التنمية وسيكون بطول 63 كم".