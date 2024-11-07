الكلداني خلال استقباله رئيس البرلمان: تحديات كبيرة أمام مجلس النواب في تمثيل الشعب العراقي

2024-11-07 22:05:16 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى

استقبل السيد ريان الكلداني، رئيس كتلة بابليون النيابية، في مقرّه ببغداد، السيد محمود المشهداني، رئيس مجلس النواب الجديد. وقدّم الكلداني تهانيه للمشهداني بمناسبة تسلمه منصب رئاسة البرلمان، معربًا عن أمله بأن تتماشى قيادته مع تطلعات الشعب العراقي، الذي ينتظر قوانين تخدم مصلحته وتحقق تطلعاته.





وشدد الكلداني على ضرورة أن يعمل مجلس النواب على تحقيق الاستحقاقات القانونية والدستورية، داعيًا إلى استثمار الوقت المتبقي في الدورة التشريعية لتكثيف الجهود من أجل تشريع قوانين تلامس اهتمامات الشعب وهمومه. كما أكد على أهمية تعديل قانون البلديات وتسهيل التصويت على قانون العفو، مع التأكيد على أن هذا القانون يجب أن لا يشمل الفاسدين أو من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين.





من جانبه، أشاد السيد محمود المشهداني بمواقف الكلداني وحركة بابليون، مشيرًا إلى دورهم البارز في تقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية ودعم التشريعات التي تتماشى مع تطلعات الشعب العراقي. كما أكد المشهداني أن للكلداني دورًا إيجابيًا في تحسين الواقع الخدمي والإعمار في محافظة نينوى.





حضر اللقاء عدد من نواب كتلة بابليون، بالإضافة إلى السيدة وزيرة الهجرة والمهجرين، حيث تم بحث سبل التعاون المشترك وتعزيز العمل البرلماني لصالح الوطن والشعب العراقي