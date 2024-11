لضرب “اسرائيل”.. كتائب حزب الله توضح حقيقة نقل سلاح ايراني الى العراق

2024-11-07 22:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر توعدت كتائب حزب الله العراقية، اليوم الخميس، “إسرائيل” في حال فكرت بتنفيذ أي اعتداء على العراق، فيما بينت حقيقة نقل سلاح ايراني الى العراق. وذكرت الكتائب، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، إن ” الأصل الواضح في هذه الحرب الدائرة بين محوري الخير والشر، هو إن الرد فيها على أي اعتداء صهيوني ضد …

