الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي

2024-11-07 23:05:02 - المصدر: واع

متابعة - واعخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي"، اليوم الخميس، معدل الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال 2024، وذلك بواقع 25 نقطة أساس لتتراوح بين 4.5 و4.75%.يذكر أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خفّض في سبتمبر 2024، معدل فائدته للمرة الأولى منذ 2020، وذلك بواقع 50 نقطة أساس بحيث باتت تراوح بين 4.75 و5%، وفقًا لما ذكرته “العربية.نت”.ويقيم المستثمرون احتمالات أن تؤدي سياسات ترامب لزيادة التضخم وتغيير مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" بشأن أسعار الفائدة.وأدى فوز الجمهوريين إلى ارتفاع التداولات المراهنة على سياسات ترامب، مما قاد إلى ارتفاع حاد لعائدات سندات الخزانة الأمريكية، وصعود عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 4 أشهر عند 4.479%.