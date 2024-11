2024-11-07 23:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عمليات البصرة؛ سنجري غدا صباحاً تفجير مسيطر عليه في الفاو لمخلفات حربية

