وفد من رئاسة إقليم كوردستان يشارك في احتفالات عيد ميلاد الملك البريطاني (صور)

2024-11-07 23:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شارك وفد من رئاسة إقليم كوردستان، مساء الخميس، في حفل عيد ميلاد الملك البريطاني الذي نظمته القنصلية العامة البريطانية في أربيل.وضم الوفد الرئاسي، فوزي الحريري رئيس ديوان إقليم كوردستان، ونوري عثمان رئيس مكتب رئيس الإقليم، وعدد من المسؤولين ومستشاري الرئاسة.وفي الحفل، قدم رئيس الديوان ووفد الرئاسة التهنئة لأندرو بيسلي، القنصل العام البريطاني في إقليم كوردستان، وتمنوا لهم النجاح والاستمرارية.من جانبه، شكر بيسلي، الوفد على مشاركتهم في إحياء الذكرى، وأكد على متانة العلاقات والصداقة بين المملكة المتحدة وإقليم كوردستان.