2024-11-08 00:00:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أكد عضو مجلس النواب مضر معن، اليوم الخميس، ان تمديد الفصل التشريعي 30 يوما جاء بتوافق سياسي لحسم 5 قوانين "هامة". وقال معن في حديث صحفي تابعته (المدى)، إن "تمديد الفصل التشريعي 30 يوما جاء بتوافق سياسي بين القوى لأهمية المضي في حسم التصويت على 5 قوانين وصلت الى مراحل نهائية ابرزها تعديل […]

