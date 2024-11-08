مصرع رجل وانقاذ 3 آخرين باحتراق منزلهم في مدينة الصدر

2024-11-08 00:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، (7 تشرين الثاني 2024)، بمصرع رجل وانقاذ 3 آخرين في احتراق منزلهم بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان: "رجلاً لقي مصرعه فيما تم انقاذ آخرين كانوا محاصرين داخل دارهم الذي اندلعت فيه النيران ضمن قطاع 63 في مدينة الصدر".

وأشار الى، ان " فرق الدفاع المدني، انتشلت الجثة وأسعفت البقية"، لافتا الى، انه "وحسب المعلومات فان الحادث كان نتيجة تماس كهربائي".