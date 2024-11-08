2024-11-08 00:36:04 - المصدر: ايشان

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها ستستدعي السفير الإسرائيلي لدى باريس “خلال الأيام المقبلة”، احتجاجا على دخول الشرطة الإسرائيلية “مسلحة” و”من دون إذن” في موقع يعد من أملاك الدولة الفرنسية في جبل الزيتون بالقدس. وأضافت الخارجية الفرنسية أن وجود قوات أمن إسرائيلية في هذا الموقع واعتقالها لفترة وجيزة رجلي أمن فرنسيين يتبعان جهاز الدرك “غير […]

ظهرت المقالة باريس تعتزم استدعاء سفير الكيان إثر التعدي على أملاك فرنسية في القدس أولاً على ايشان.



