مانشستر يونايتد يحقق انتصاره الأول في الدوري الأوروبي

2024-11-08 01:40:02 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق مانشستر يونايتد، أول انتصار له في الدوري الأوروبي هذا الموسم، وذلك على حساب ضيفه باوك اليوناني (2-0) الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة.وجاء الانتصار في أول مباراة أوروبية يخوضها الفريق تحت قيادة المدرب المؤقت رود فان نيستلروي، والذي خلف إيريك تين هاج الذي تعرض للإقالة قبل أيام معدودة.وتكفل الإيفواري أماد ديالو بتسجيل ثنائية الشياطين الحمر في الدقيقتين 50 و77، ليمنح فريقه فرصة القفز للمركز 15 بوصوله للنقطة 6، فيما توقف باوك عند نقطة واحدة في المركز 33.