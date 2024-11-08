العراق يتأثر بحالة جوية قادمة من تركيا تنخفض معها درجات الحرارة ليلا

2024-11-08 08:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الجمعة، انخفاض درجات الحرارة بأوقات الليل في البلاد جراء منخفض جوي قادم من تركيا.

ووفقا للنشرة الجوية الصادرة عن الهيئة اليوم، فإن الأجواء تميل الى الاعتدال خلال ساعات النهار، والبرودة خلال ساعات الليل في مناطق شمال ووسط البلاد، وأجواء باردة في المناطق الغربية وفوق قمم الجبال بسبب تأثير مرتفع جوي قادم من شمال تركيا.

وأشارت النشرة إلى أن الطقس صحو في عموم البلاد عدا المناطق الجنوبية حيث تتأثر بحالة جوية ضعيفة نسبيا إذ تندفع السحب من جهة الجنوبي الغربي والغربي مسببة طقسا غائما جزئيا وفرصة لهطول الأمطار تشمل مناطق متفرقة من مدن الجنوب وفرصة ضعيفة في جنوب الانبار.