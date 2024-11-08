الجزائر تنفي اتخاذ تدابير تقييدية في مجال التجارة مع فرنسا

2024-11-08 08:55:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

نفت الجزائر اتخاذ تدابير تقييدية في مجال التجارة مع فرنسا، وذلك ردا منها على تصريح للسفير الفرنسي السابق في البلاد كزافييه دريانكور.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزير الجزائري في بيان إنه "ينفي نفيا قاطعا المعلومات التي لا أساس لها على الإطلاق من الصحة إثر الادعاءات التي روج لها السفير الفرنسي السابق بالجزائر ضد البلاد".

وسجّلت التبادلات التجارية الفرنسية الجزائرية ارتفاعا بنسبة 5,3% على أساس سنوي في عام 2023 لتصل إلى 11,8 مليار يورو، مقارنة بـ11,2 مليار يورو عام 2022.

وبلغت قيمة الصادرات الفرنسية إلى الجزائر 4,49 مليارات يورو عام 2023، بينما بلغ إجمالي واردات السلع الجزائرية إلى فرنسا 7,3 مليارات يورو.

في عام 2023، احتفظت الجزائر بمكانتها، بصفتها ثاني أهم سوق للمبيعات الفرنسية في إفريقيا.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية