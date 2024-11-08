الأنواء الجوية: هطول أمطار الأحد والإثنين في بغداد وعدة مدن

2024-11-08 10:10:15 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - العراق





أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار الرعدية وتابيناً في درجات الحرارة.وذكر بيان للهيئة، ، أن "غداً السبت سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم في عموم المناطق، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في دهوك والسليمانية 21، وفي أربيل والمثنى 22، وفي نينوى وصلاح الدين والأنبار والنجف الأشرف وكركوك 23، وفي وديالى والديوانية 24، وفي بغداد وكربلاء المقدسة وبابل وواسط 25، وفي ذي قار 26، وفي ميسان 27، وفي البصرة 28". وأضاف، أن "طقس يوم الأحد سيكون غائماً جزئياً الى غائم بالعموم مع زخات مطر متفرقة مساء في المنطقة الوسطى، أما المنطقة الشمالية فستكون الأمطار خفيفة الشدة، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً في عموم المناطق". وأشار إلى، أن "طقس يوم الاثنين القادم سيكون غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية، مع تساقط أمطار رعدية متفاوتة الشدة وتكون متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية خاصة على المرتفعات الجبلية، أما المنطقة الجنوبية فسيكون الجو صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة سترتفع بضع درجات في المنطقين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية. ولفت إلى، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً إلى غائم في جميع المناطق، وتنخفض درجات بضع درجات على العموم".



