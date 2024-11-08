مدرب كروي: قائمة المنتخب الوطني تمتلك من المرونة ما يكفي

2024-11-08 10:15:03 - المصدر: واع

بغداد-واعأكد المدرب الكروي عباس عطية ان قائمة المنتخب الوطني الاخيرة المستدعاة من قبل المدرب كاساس متفق عليها بنسبة (85-90) بالمئة من قبل المتابع والمتخصص.وقال عطية لبرنامج (سبورت تودي) الذي بثته القناة العراقية الاخبارية وتابعته وكالة الانباء العراقية(واع) إن" القائمة تمتلك من المرونة مايكفي من حلول للتشكيل الذي سينزل به المدرب كاساس ،مبيناً أن أي تشكيل يرغب به المدرب أو أي تغيير سيجري عليه أثناء المباراة موجود في هذه التشكيلة".وأضاف أننا " داعمون ومتفائلون بالمنتخب الوطني والمطلوب إظهار الامور الايجابية التي يمتلكها الفريق والذي يسير في الطريق الصحيح حتى الان من حيث عدد النقاط ومن المستوى الذي قدمه في المباريات وهو افضل من المنتخب الاردني".وبين أن " الانتقادات التي التي تطرح بحق المنتخب يجب أن تؤجل حالياً ونحن الان بحاجة الى دعم المنتخب الوطني ".