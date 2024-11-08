خفض اسعار الفائدة يدفع اسعار الذهب نحو تحقيق المكاسب

2024-11-08 10:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا في التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة (8 تشرين الثاني 2024)، مواصلة المكاسب التي حققتها عقب خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2708.89 دولار للأونصة (الأوقية ) عند الساعة 03:24 بتوقيت بغداد، لكنه انخفض نحو واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع، فيما وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 2716.4 دولار.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 31.98 دولار للأونصة، فيما صعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1000.35 دولار واستقر البلاديوم عند 1024.40 دولار.

المصدر: وكالات





